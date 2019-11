Elizabeth II pöördus kunstkarusnahausku

Tellijale

Tema Kõrgeausus kasutab 2019. aastast eranditult vaid kunstkarusnahka, kinnitas kuninganna vanemstilist ja isiklik abiline Angela Kelly . Sama on väitnud ka Buckhinghami palee pressiesindaja, kes lisas, et kunstkarusnahka kasutatakse kuninganna uute rõivaste õmblemisel. Ent ka edaspidi kavatseb kuninganna kanda neid naturaalsest karusnahast rõivaid (alates kübaratest ja lõpetades tseremoniaalse talaariga), mis on talle varem õmmeldud.

Kuninganna otsusest kirjutas Kelly oma raamatus “Mündi teine pool: kuninganna, riietaja ja garderoob” (The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe), mis ilmus oktoobri lõpus.