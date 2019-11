Saaremaa saab kriisikaupluse

"Kui vaadata seda, mis Võrus toimus, siis on lihtsalt hämmastav, kui äpud nad on võrreldes Saaremaaga," imestas Saaremaa vallavolikogu piirkondliku arengu ja külaelukomisjoni esimees Raimu Aardam . "Võru haigla ei võtnud patsiente vastu, kuna puudus elekter. No mida seal siis veel tagada on, kui haiglat ka ei saa elektriga varustatud!"

Aardam ütles, et Kuressaare haigla saab hakkama ka elektrikatkestuse ajal ning Tuulte Roosi Alexela tanklast saab ka kütust. "See näitab, et saarlased on kriisiennetusega ikka üsna eesotsas," lausus ta. Lahendust vajava murekohana tõi Aardam välja hooldekodud. "Sõnum on see, et need tuleb evakueerida, aga pikas plaanis oleks ilmselt mõistlik hankida mobiilne generaator," lausus ta.