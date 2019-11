MUHU UUDISSED: Uijee uotab sünnipääva pidama ja külakuol tarkust taga aama

Aga siis tuleva nädali lõppus, siis lähäb suuremaks pidutsemiseks. Neh, riedega akkab rall pihta. Kahekümne ühessandal siis neh! Ilja aa iest sai Muhu folklooriansambel Uijee viie vuastaseks. Ja et oo juba nii kaua kuos köidud, siis selle puhul võib ühe kena sünnipääva küll ää pidada kua ju ometiks. Sünnipääva pietse Liiva kuolimajas ja pidu akkab pihta kellu kahessast. Neh, ja kui ikka juba kandlemängijad ja lauljad ja pissitassa tantsijad kua, kut naad oo, oma pidu pidavad, siis oo änam kut selge, et naad oo omale kutsun kua nõuksed külalised, kis tansist, laulust ja pillimängist lugu pidavad ja ise kua nõukste kenade asidega jändavad. Nõnna et kuulamist ja vuatamist piaks sial ikka ühna kohe kole palju olema. Tasub kindlaste minna.

Uijeel oo omal juba järsku nii uhked laulud ja pilliluod, et, et, et, et… Kõik sõuksed muistsed muhu laulud. Neid naad oo korjan siit ning sialt ja kui äkist vahe sisse tuleb, et ep leva kohe kuskilt, siis nendel oo omal kua üks laulumeister vähemasti kampas, või neh mis ta põle ikka sõuke asi, et neid oo sial kogunisti mitu.