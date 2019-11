Konkursi võitja teada: SÜG-ist saagu Saaremaa ühiskolleegium

Direktori sõnul ei tähenda see, et väljavalitud variant ilmtingimata kooli nimeks saab. "Meie teeme oma ettepaneku, aga otsustavad ikka Saaremaa vallavalitsus ja volikogu," lausus ta.

Viljar Aro kinnitas, et temal koolinimede seas lemmikut ei olnud. "Ma olen nimega Saaremaa ühisgümnaasium nii harjunud, et ei kujuta muud selle asemel ette," tähendas ta.

Linnakool eksitaks

Küsimuse peale, kes on võidunime autor, tõdes Aro, et see variant võis ühe arutelu käigus tulla pikapäevarühma õpetaja Erki Kuuse kaudu, kes sellise variandi kirja pani. "Ühes arutelus tuli jutuks, et kui nimi muutub, võiks vähemalt lühendi hääldus samaks jääda," meenutas Aro, lisades, et ka tema hinnangul on mõistlik jätkata senisele sarnase nimega.