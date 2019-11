Tellijale

"Seda hullumeelsust ma teist korda ette ei võtaks," muigab Andres nüüd, kus õppimismaraton mitmes koolis korraga on jõudmas lõpusirgele. "Samas olen väga tänulik, et mul on nii lai haridus – õde, hääleterapeut ja logopeed. Lisaks laulja."

Kui varem olid mehe valikus kas Estonia või Vanemuine, siis täna on võimalused palju suuremad. "Ma ikka aeg-ajalt külastan CV Keskuse lehte ja vaatan, kus logopeede vajatakse," lausub ta ja lisab, et selline olukord on oluliselt meeldivam, kui teatris töötades, kus kuklas tiksub kogu aeg, kas sind on ikka järgimise etenduse koosseisu pandud või mitte. "See on vabaduse tunne. Ma olen ka lastele alati rääkinud, et haridus on vabadus," sõnab ta.