KAS UUE AJASTU ALGUS? Rootsit on alati teatud salliva ja turvalise riigina. Viimastel aastatel sagenenud plahvatused on tekitanud sellesse kuvandisse esimesed mõrad. Pilt on tehtud tänavu suve hakul kohe pärast seda, kui umbes saja tuhande elanikuga Linköpingi linna ühes kortermajas õhiti võimas lõhkeseadeldis. Kannatada sai 25 inimest.

FOTO: DN.se