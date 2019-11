JUHTKIRI: Imeasjad minevikust

Inimeste jaoks, kes oma lapsepõlve aegseid või vanematele-vanavanematele kuulunud vanad asjad tallele panevad, on nendel asjadel oma lugu. Just selle piibli järgi õppis vanavanaema lugema ning selle höövliga tegi vanavanaisa puutööd. See oli isa kõige vägevam automudel ning selles karbis hoidis ema tüdrukuna oma kaelakeesid ja käevõrusid. Isegi kunagi nii enesestmõistetavana ja argisena tundunud tarbeesemed pakuvad tänapäeva moodsas maailmas elavatele inimestele palju avastamisrõõmu ja peamurdmist. Lapsed vaevalt teavad, milleks kasutati luisku, uuritsat ja külimittu ning kuidas mängiti parmupilli.