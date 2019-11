JUHTKIRI: Kes on hea kodanik?

Kindlasti selleks, et esile tõsta neid inimesi, kes tegutsevad kogukonna ja ühiskonna hüvanguks. Neid ei olegi nii vähe – mõelgem kasvõi vabatahtlikele päästjatele, külaseltside aktivistidele, toidupanga heaks töötavatele inimestele, doonoritele. Kes oma igapäevatöö ja -toimetuste kõrvalt leiavad aega ja tahet veel kedagi aidata või midagi paremaks muuta.

Tänane kodanikupäev on just paslik selleks, et näidata eeskuju, kuidas ohutumalt liigelda. Seega, kel vähegi mahti, lööge kaasa üle-eestilises helkurkõnniaktsioonis "Helkuriga sõbraks", mida meie maakonnas korraldavad Saaremaa spordiliit, politsei- ja piirivalveamet ning Saaremaa vallavalitsus.