Tullio Liblik lahkub Kitsast Kodust

Saaremaa vallavolikogult küsitakse nõusolekut Tullio Libliku ettevõtte Saarte Investeeringud 49% osaluse võõrandamiseks Kitsas 16 Kodu OÜ-s, kes ehitab Kuressaarde üürimaja elukohta vajavatele spetsialistidele. Saaremaa abivallavanema Marili Niitsi sõnul on osaluse ostmisest huvitatud Mart Loigule ja Olari Aavikule kuuluv Ogremor Holding OÜ.

Tullio Liblik: "Ma ütlen, et see on puhas äri ja eelkõige on see objekt täna vajalik Saare maakonnale."

Liblik ise põhjendas lahkumist asjaoluga, et soovib ennast peaasjalikult pühendada valmivale WOW keskusele ning mõnele teisele projektile. Üürimaja osas tehti tema sõnul kõik, et rahastus tuleks, protsess käima saaks. Hetkel tal selle projekti vastu suuremat huvi ei ole ning seega on mõistlik loobuda.

Kuressaarde Kitsale tänavale rajatava üürimaja projekti kogumaksumus on 1 905 600 eurot ja KredEx katab kohaliku omavalitsuse elamufondi arendamiseks mõeldud investeeringutoetusega sellest summast poole. Hoone ehitamiseks kulub 1,8 miljonit eurot, ehitise projekteerimiseks oli ette nähtud 84 000 eurot.

Kitsas 16 projekteeritava hoonega on olnud mitmeid probleeme. Kuressaare linnas tegutsevad arhitektid on avalikult tauninud, et hoonele ei korraldatud arhitektuurikonkurssi.