Muidugi pole. Saarlasi ja muhulasi võetakse väljaspool ka tervikuna ja Saaremaa valdade ühendamisel jäi Muhu kummalisel kombel ikka omaette vallaks, mille puhul muhulasi ikka õnnitletakse. Olen neid õnnitlusi saanud mandrilt. Ma arvan, et see käib saarte traditsioonilise hea huumori hulka, nagu hiidlaste ja saarlaste omavaheline sõrmevedamine. Saaremaa elanikke nimetatakse saarlasteks, aga see mõiste laieneb kõigile saarel elavatele inimestele üle maailma. Selles mõttes oleme kõik ühisnimetaja all.