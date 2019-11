Poliitikud puistasid 140 000 eurot katuseraha

Heldeim oli saarlaste jaoks Keskerakond, kes suunas siia 60 000 eurot. Suurima toetuse sai Kuressaare päevakeskus, kus 30 000 eurot kulub saaliosa juurdeehitise projekteerimiseks ja ehitamiseks. Keskerakond andis 5000 eurot ka MTÜ-le Kuressaare Rahvamaja esitlustarvikute ostmiseks. MTÜ tegutseb Kuressaares asuva reformierakondlasele Andres Tinnole kuuluva Thule koja juures. Ühingu juht on Thule kojas töötav Maris Rebel.

Isamaa ja EKRE andsid kumbki Saare- ja Muhumaaga seotult 35 000 eurot. EKRE suurim toetus oli 20 000 ja see läks Kärla kandi mehe Ülo Kannisto korraldatavale Vaba Rahva Laulule, mis ei toimu juba enam aastaid Saaremaal.

Isamaa suurim summa oli samuti 20 000 ja see läks SA-le Lääne-Saare Kultuurivara. Saarte Hääle andmetel on see raha mõeldud mänguväljakute ehitamiseks Lümandasse, Salmele, Orissaarde ja Kaubi külla. Nendes piirkondades tegutsevad ka Isamaa taustaga valimisliidu Saarlane endised ja praegused juhtfiguurid.