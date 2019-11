Saarlasest rallifotograafi pilt valiti aasta parimaks

Tulemus rõõmustas saarlast väga. Ta tunnistas, et iga-aastane autoralli MM-sarja aastafoto konkurss oli tänavu väga tugev, sest konkursile esitati palju kõrgetasemelisi fotosid lõppenud hooajast. "Väljuda võitjana sellisest võistlusest valmistab minule kui fotograafile rõõmu," kinnitas Anis. "See on minu tööle suur tunnustus ja olen selle üle väga õnnelik. Kindlasti annab see motivatsiooni edaspidiseks!"