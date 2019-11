Nädalavahetusel on oodata pauku ja mürtsu

Lahingud maastikul ja linnatänavatel, võitlus iga hoone, korruse ja ruutmeetri pärast. Teesulud, kontrollpunktid ning massiline evakuatsioon. See on see, mida kaitseliitlased, naiskodukaitsjad ja politseinikud käesoleval nädalalõpul õppusel ORKAAN XIV harjutavad.

„Meile kõigile on oluline oma pere ja kodu kaitsmine. Sellistel õppustel me harjutame, lisaks oma kodu kaitsmisele ka naabri kodu kaitsmist,“ selgitas Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna ülem kolonelleitnant Rasmus Lippur, miks taoliste, mastaapsete õppuste, läbiviimine ülivajalik ning meist igale ühele kasulik on.

Sestap toobki reedest pühapäevani aset leidev Orkaan üle Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa ja Pärnumaa relvile ligemale tuhat kaitseliitlast. Aga mitte ainult. Õppelahingutes ning sellega kaasnevates tegevustes osalevad ka Kalevi jalaväepataljoni allüksused, Läti vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon Zemessardze, Politsei- ja Piirivalveamet, Naiskodukaitse. Teisedki partnerid.

Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna suurõppusel Orkaan harjutavad lisaks lahingüksustele politseinikud ja naiskodukaitsjad ulatusliku evakuatsiooni korraldamist.

„Õppuse stsenaarium näeb ette, et Pärnumaal, Läänemaal ning Saare- ja Hiiumaal võivad kohalikud elanikud sattuda ohtu ja nad tuleb oma elukohast evakueerida,“ rääkis Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefekt Kaido Kõplas, lisades, et päriselt kellegi evakueerimist oma elukohast õppus kaasa ei too. Nendes neljas maakonnas hakkavad politseinikud laupäeval teatud piirkondades ukselt-uksele käima. „Korrakaitsjad vestlevad inimestega kriisideks valmisoleku ja ulatusliku evakuatsiooni teemadel ning jagavad infomaterjale,“ lisas Kõplas.

Õppusel kasutatakse ka imitatsioonivahendeid nagu paukpadrunid, suitsugranaadid ja lõhkepaketid. Mis tähendab, et müratase võib lahingute alal olla tavapärasest kõrgem. Ent elanikonnale, kelle mõistev ja toetav suhtumine on õppuse kordaminekuks äärmiselt oluline, see ohtu ei kujuta. Samuti ei toimu öisel ajal aktiivset lahingtegevust.

„Pauku ei ole vaja karta, need on omad. Paukmoona, lõhkepakettide ja teiste imitatsioonivahendite kasutamisel jälgitakse ohutuseeskirju, et tagada nii õppusel osalejate kui ka kõrvaliste isikute turvalisus,“ kinnitas Lippur.