Jalgrattur Steven Kalf jätkab karjääri Kariibi mere saarel

“Klubist teadsin juba sel aastal, kuna seal sõitsid eestlased Greg Hallop ja Josten Vaidem,” rääkis 7. jaanuaril seitsmeks kuuks Martinique´ile sõitev Steven Kalf . “Ja just Greg oli see, kes pakkus mulle klubi, kuna tema mänedžer otsis uusi eestlasi, kes seal järgmisel aastal võidu sõidaks.”

Kalf ütles, et kuna ta sai mullu väga edukalt hakkama, siis on tema järgmise aasta eesmärk Martinique´il samamoodi jätkata ja saada paar võitu. “Muidugi tahan seda tehes nautida ka sealset kliimat ja kogeda nende inimeste kultuuri, kes seal elavad,” lisas ta.

Noor rattur ei oska ise öelda, mis tasemel seal sõidud on, kuid paar esimest sõitu peaks juba täpsema pildi andma. “Aga olen kuulnud sõpradest, kes seal sõitmas on käinud, siis võin öelda, et hätta ei tohiks jääda ja üritan ikka võidu peale sõita,” oli ta eesootava osas enesekindel.