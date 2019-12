Valguse sünd Raegaleriis

6. detsembril avatav näitus "Valguse sünd" on jätkuks tema eelnevatele näitustele, kus kunstnik jagab oma visioone läbitud teekonnast, et avastada uusi eneseväljendusvorme maalis. Pamukkale kasutab ka tavapäraseid värvitehnikaid, kuid paljud tema geomeetrilised assamblaažid on 3D-efektiga, mis on vaadeldavad spetsiaalsete prillide ja vahelduva UV-valgusega.