Sinu Ööbiku toidutare on mandril. Kas see on parem koht oma kogemusi ja teadmisi rakendada või Saaremaal lihtsalt pole sellist kohta, kus oma tööd teha?

Ma elasin aastaid Londonis ja kui sealt tagasi tulin, siis tahtsin ühe rehielamu-tüüpi maja oma kätega korda teha. Neid on ainult Eestis ja natuke Põhja-Lätis. Minu meelest on väga tähtis näha, kuidas meie esivanemad elasid. Minu tingimus oli, et see maja peab olema kivist.