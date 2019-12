LUGEJA KIRI: Uus laev sobiks sõitma hoopis mandri ja Hiiumaa vahet

See laev on madalama süvisega ja võib vajadusel ka Hiiumaale appi minna, kui veetase peaks nii madal olema, et praegu seal sõitvad laevad Tiiu ja Leiger ei saa läbi Rukkikanali sõita. Teatavasti on Rukkikanalit vaja regulaarselt süvendada või puhastada sinna sattunud kividest või mudast.