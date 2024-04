Kui batuuti valesti kasutatakse – ja kahe-kolme-neljakesi hüppamine on batuudi valesti kasutamine –, toob see kasutajale kaasa trauma ja batuudi ostjatele pisaraid, mille kestvus võib ulatuda paarist nädalast lausa aastani.

Selleks, et õnnetust ei juhtuks, tuleb järgida ainult kolme lihtsat nõuannet. Esiteks: batuut peab olema korras. Teiseks: batuudil peab olema turvavõrk, et hüppaja üle ääre ei kukuks. Kolmandaks: batuut on korraga ainult ühe lapse mänguasi. NB! Reklaamid mitme lapsega batuudil on eksitavad! Kui peres on kolm last, kes tahavad ilmtingimata hüpata korraga, tuleb osta kolm batuuti. Või mitte ühtegi.