Iisrael tuleb võrku mängima Kreeka liiga parima mehega

Saaremaa meeskonna brasiillasest kapten Daniel Maciel ütles, et ta ei tunne Evandro Diaz Souzat isiklikult ja ei ole teda kunagi vahetult väljakul mängimas näinud. “Aga ma tean, et ta on väga hea, kuid usun, et saame temaga korralikult hakkama,” märkis saarlaste kapten.

Saaremaa Võrkpalliklubi peatreener Urmas Tali ütles, et Saba Hapoeli mängupildid on olemas ja need on treeneritel läbi käidud. Esmaspäeval võetakse taktikaline plaan ette ja treeningutel võetakse see mängijatega läbi.

“Neil on kaks head nurka ja diagonaal, keskel on rohkem blokeerijad kui ründajad,” selgitas Tali. “Meil on vaja väga head servi, et oleks kergem mängida, sest kui nad palli hästi kätte saavad, siis on nad igalt poolt ohtlikud. See on selline klassikaline. Mismoodi see kujunema hakkab, paistab juba kolmapäeval.”

Tippklubi juba aastaid

Saba Hapoeli meeskond on püsinud Iisraeli liiga tipus juba palju aastaid ja püüab võidelda tiitli nimel ka sel aastal. Tänavu on meeskonnas kolm välismängijat ja kaks värsket kodakondset. Pärast meistritiitli võitmist hooajal 2001/2002 on tänavu eesmärgiks jõuda samale tasemele.

Ainsa Iisraeli esindajana Euroopa sarjades võistlev Saba Hapoel on rahvusvahelisel tasandil olnud alaline osaleja ja püüab võimalikult kõrget kohta ka tänavu. Mullu jõuti Challenge Cup´il veerandfinaali, kus jäädi tasavägise võitluse järel alla Saaremaast üle olnud Poitiers´i meeskonnale.

Meeskonna leegionärid on meeskonna brasiillasest kapten Evandro Dias Souza, kes oli eelmisel hooajal Kreeka liiga MVP, Keenia diagonaalründaja Michael Chemos, kes on esimene aafriklane Iisraeli liigas, ja poolakast nurgaründaja Conrad Formula, kes mängis mullu Itaalia teises liigas.

Välismaalt on meeskonnaga liitunud veel USA-st New Yorgist pärit ja Filipiinidel mänginud keskblokeerija Anthony Kaufman ja Kanada teise koondise liige Logan Mendel. Ülejäänud mängumehed on kohaliku taustaga.

Edu võti on stabiilsus

Viimased kaks hooaega Iisraelis mänginud Pärnu Võrkpalliklubi 28-aastase venelasest temporündaja Andrei Gvozdevi hinnangul on Saaremaa VK edu võti Challenge-sarjas Hapoel Yoav Kfar Saba vastu stabiilsus.

“Praegu on näha, et Saaremaa mehed teevad siiski veel päris palju vigu,” ütles Iisraeli klubisid Tel Avivi Maccabi ja Shomrati Hapoel esindanud 200 cm pikkune Andrei Gvozdev pärast Kuressaare spordihoones saadud kaotust Saaremaale. “Kui teie meeskond tahab Eurosarjas Saba vastu edu saavutada, peab oma vigu kindlasti vältima ja kasutama vastase eksimusi. Kui suudetakse nii mängida, siis on võimalused olemas. Tuleks leida korralik ja stabiilne meeskondlik mäng.”

Klubi mänedžeri Hannes Sepa hinnangul on raske öelda, kas meeskond on praegu oma parimas vormis, aga ta leiab, et ollakse korralikus seisus.

“Kolmapäeval läheme kindlasti võitma ja selles vastasseisus kaotus meid ei rahulda, vaid tuleb kindlasti edasi pääseda,” oli ta enesekindel. “Nende võõrustamisega on läinud väga lihtsalt. Iisraeli riigi sportlastele kehtivad suured turvanõuded ja nad organiseerisid oma asjad kõik ise. Oma siinviibimise kohad avalikustasid nad mulle suhteliselt hilja ja siin minuga pistmist ei olnud. Küll oli aga omajagu tegemist, et Iisraelis kõik vajalik dokumentatsioon korda saada. Asjaajamist oli kordi rohkem.”