Ooperipäevad toovad Saaremaale kliimadüstoopia

Läinud nädalavahetusel seoses saarlaste piletimüügikampaaniga Saaremaal viibinud ooperipäevade meediajuht Lauri Aav märkis, et Kangro muusikal on kirjutatud juba 1998. aastal, kuid esietendus teos alles äsja, 1. septembril Narva ooperipäevadel. "Nüüd saame selle pisut täiendatud kujul tuua ka Saaremaale," sõnas ta.

Läinud neljapäeval sõlmiti ka lõplik kokkulepe Opera Royal'i etenduse kohta – ööooperis saab näha Taani kaasaegset muusikalavastust "Põrm", rokiliku muusikaga ooperit, kus lisaks inimestele on tegelasteks elusuuruses nukud. See on lugu, mis käsitleb kliimakatastroofi, ahnust ja eitamist, mis ei lase meil näha ohtlikku tulevikku.