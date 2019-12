Euromängud suurendavad Saaremaa Võrkpalliklubi tuntust

Head tulemused koduliigas ja mängud euroliigas on samm- sammult tõstnud Saaremaa Võrkpalliklubi tuntust Euroopas. Olulisel kohal on siin mänginud meeste tagasiside klubile ja edastatud positiivne sõnum teistele mängijatele.

"Kui sa mängid eurosarjas ja teed seda edukalt, siis sind tuntakse ja eks see tuleb aastatega välja teenida," märkis Saaremaa VK mänedžer Hannes Sepp. "Kui asjad toimivad, siis mängijad annavad head tagasisidet. Meil on juba välismaal olemas mehed, kes on siin mänginud, ja kui mõni uus mees soovib Saaremaale tulla, siis ta kindlasti kuulab enne maad sõpradelt ja tuttavatelt. Eks see tuleb aastatega."

Sepa hinnangul on tagasiside seni olnud üldiselt positiivne. Nii on maailma ühes paremas, Poola liigas mänginud eelmise aasta sidemängija Lukasz Makowski ja praegu seda positsiooni täitev Reto Gieger öelnud, et mitmete sealsete klubidega võrreldes on Saaremaa palju paremas seisus. "Siis tekib ka endal tunne, et järelikult me teeme oma tööd väga hästi," lausus Sepp.

Iga euromäng teeb meeskonna maailmas ja Euroopas tuntumaks, kuna rahvusvaheline meediaväli ja mängude jälgimine on laiapõhjalisem. Kursis on ka võrkpallurite tööturul tegutsevad agendid ja klubide esindajad.

"Mida erinevamate riikide meeskondadega mängime ja mida kõrgemal tasemel mängime, seda enam pannakse sind ka tähele," tõdes Hannes Sepp. "Nimi jääb ikkagi meelde ja mängijatele jääme meelde. Mul on oluliselt lihtsam meeskonda komplekteerida, kui kõik mängijad teavad, et see on klubi, kus kõik on positiivne, ja seega ei tulda teadmatusse."

Professionaalne suhtumine

Üks Itaalia mänedžer ütles, et Saaremaa Võrkpalliklubi võib tuua musternäidiseks, kuidas asjad peaksid olema aetud. Lõunapoolsemates riikides on Saaremaa-suguses klubis üldjuhul asjad palju kehvemini korraldatud ja klubi ei toimi nii hästi.

"Professionaalne lähenemine on eeskätt mängijatesse suhtumine," selgitas Hannes Sepp. "Vigastuste korral nende eest hoolitsemine, elamis- ja toitlustamisvõimalused ning puhkuse ja taastumise korraldamine. On kohti, kus mängija peab ise söönuks saama, ostab poest mingisugust jama ja sööb seda sisse. Meil on olemas toitumisnõustajad, kes panevad need asjad paika, mis ja mida ja kui palju."

Nii oli Saaremaa praegune euroliiga-vastane Kfar Saba Hapoel siinse võrkpallirahva jaoks suuresti tundmatu ja ka nemad polnud meist midagi kuulnud. Iisraeli klubi president küsis alles Eestis, mitu võistkonda liigas on ja mis tasemel mängitakse. "Peatreener oli teadlikum, aga tegi selle ilmselt selgeks paar nädalat enne siia tulekut," märkis Hannes Sepp, lisades, et suvel ei teadnud enamik meist neist samuti midagi.

Eelmise aasta vastase Poitiers´iga võrreldes Hannes Sepa sõnul Kfar Saba puhul suhtluses siiski suuri erinevusi ei näe. "See sõltub ikkagi sellest, milline on klubi juhtkond ja korralduslik pool," tõdes mänedžer.

Iisraeli klubi liider liituks Saaremaaga

Saaremaa Võrkpalliklubi CEV Challenge Cupi 1/16-finaali vastase, Iisraeli klubi Kfar Saba Hapoeli kapten Evandro Dias de Souza ei soovinud sügisel meie meeskonnaga liituda, kuid kui pakkumine oleks nüüd tehtud, lööks brasiillane käed.

"See, et mängime eurosarja ja meie liiga on juba väga heal tasemel, annab mängijate värbamisel väga palju juurde," märkis mänedžer Hannes Sepp. "Kui tegime Evandrole suvel pakkumise liituda meie klubiga, oli ta oma otsuses ebakindel. Ilmselt vaatas ta, et see on selline väike saar, tundmatu liiga ja mine tea, kuhu seal põhjamaal satub. Kuid pärast seda, kui Evandro käis siin meie vastu mängimas, ütles ta, et kui oleks klubi ja siinseid võimalusi paremini teadnud, oleks kohe lepingule alla kirjutanud."