Tagamõisa rahvas tähistas seltsimaja juubelit

Seltsi liikmete arv on tasapisi kasvanud. "Aga sellele me küll rõhku ei pane. Kui on ikka üritus, siis me ei tee vahet, kas osalejad on seltsi liikmed või mitte," kinnitas Ojala. Ta lisas, et Tagamõisa inimesed tulevad ettevõtmistega päris hästi kaasa. Kõige olulisem on, et kogukonna eestvedajatel jaguks ikka aega ja energiat.