Rahvarõivaraamatu koostajad said Peterburist väärtuslikku materjali

Peterburis on hoiul märkimisväärne osa Saaremaa mehe Johannes Leopold Gahlnbäcki (1855–1934) kogutud rahvarõivastest. Käsitöömeister ja rahvarõivaekspert Mareli Rannap ütles, et Vene kogud hakkasid raamatu koostajaid huvitama eriti pärast aasta alguses toimunud Eesti käsitööliidu inimeste Peterburi reisi, kus selgus, et muuseumi varasalves on kõige rohkem just Saaremaa ja Muhu esemeid.

Juhuslikud leiud

"Võtsime ühendust muuseumi Balti ja Soome tekstiilikogude spetsialisti Ludmilla Korolkovaga ja kahe kuu pärast saime lõpuks muusemihoidlate külastamise loa," rääkis ta. Novembri lõpus veetsid Rannap ja Lepik koos tallinlanna Marge Veelmaaga muuseumis kokku neli päeva ning uurisid ja pildistasid nii palju, kui said. Neil oli küll kaasas nimekiri esemetest, mis pidanuks hoidlates olema, kuid kohapeal selgus, et see ei läinud tegelikkusega sugugi kokku.

"Õnneks varahoidja oli nii lahke, et tõi virnade kaupa kindaid ja vöösid välja. Aga riideid ei tahtnud ta alguses eriti näidata ega ka meid kappide ligi lasta. Kiikasime siis tal üle õla ja näitasime, et tahaks ikka seda ja seda ka vaadata. Ega ta otseselt ei keelanud, aga jäi mulje, et päris vabatahtlikult ta asju ka just välja ei andnud," rääkis Rannap.

Hoidlast õnnestus sadade riideesemete hulgast välja kaevata mitmeid unikaalseid eksemplare ja seda sageli pooljuhuslikult. Rannap meenutas, et uuris üht Mustjala jakki, kui varahoidja ütles, et tal on kapis teine veel, aga seda te ju näha ei taha.

"Muidugi tahtsin seda näha, kuna neil võib ju olla mingeid erisusi. Ta tõigi selle välja ja samal ajal sain kappi kiigata, kus paistis kolmaski jakk. Minu küsimise peale varahoidja isegi natuke nagu pahandas ja ütles, et see on ju täpselt samasugune, mida seal veel vahtida on. Aga ajasin ikka peale ja lõpuks selgus, et see polnudki Mustjala jakk, vaid hoopiski Pühast ja selliseid pole Eestis alles mitte ühtegi. Mari Lepik leidis aga Jämajast ja Ansekülast pärit kindad, mida Eestis on alles vaid üks," rääkis ta.

Ulatasid abistava käe

Huvitav avastus oli muuseumis näiteks seegi, et vanadest kirivöödest olid kogudes erinevad jupid. Varahoidja selgitas, et omal ajal lõigatigi kogutud vööd juppideks – üks läks ERM-i, teine Peterburi muuseumisse. Aga Ansekülas ja Jämajas kooti vööd niimoodi, et ühes otsas oli ühesugune ja teises otsas teistsugune muster. "Tuleb välja, et erinevate mustritega vööjupid on sattunud erinevatesse muuseumidesse. Nüüd saab Mari Lepik hakata neid uuesti kokku panema," naeris Rannap.

UURIJAD JA HOIDJA: Mari Lepik, muuseumi varahoidja Ludmilla Korolkova, Mareli Rannap ja Marge Veelmaa. FOTO: Erakogu