Saaremaa Võrkpalliklubi mängis end eurosarjas kaheksandikfinaali

"Meil oli igal juhul kuldne geim taskus," viitas peatreener Urmas Tali otsustava geimi võimalusele 0 : 3 või 1 : 3 allajäämise korral. "Ükskõik kuidaspidi see mäng siin läinud oleks. Kui nad oleks meid siin ületanud, siis neljas geim oli meil igal juhul varuks, ja 0 : 4 – ma ei usu. Pigem olin valmis selleks, et peame mängima 1 : 2 pealt elu ja surma peale."

Erinevalt Kuressaares mängitud esimesest kohtumisest tõi Urmas Tali Javier Jimeneze asemel kohe väljakule Rauno Tamme.

"Lootsin juba eelmises mängus rohkem mänguaega saada, et seda vastast paremini tundma õppida, ja mina olen alati valmis mängu sekkuma," kinnitas nurgaründaja, lisades, et mingi suur üllatus tema sekkumine vastasele polnud, sest videod on olemas.

Rauno Tamme hinnangul kohustus võita kaks geimi meeskonda ei pärssinud. "Alustasime ju päris hästi," leidis ta. "Vahepeal oli seal ka kolmepunktiline edu, aga geimilõpud läksid tasavägiseks. Kui esimene ära tuli, siis ei tekkinud kordagi küsimust, et me siin esimese ära annaksime. Üsna kindel tunne oli väljakul."

Urmas Tali tõdes, et kaks geimi olid tegelikult tasavägised ja lõpud mängiti saarlaste poolt natuke enesekindlamalt, kui vastane seda tegi. "Olid olukorrad, kus oli kaks punkti siiapoole ja kaks punkti sinnapoole, suhteliselt raske oli siin initsiatiivi haarata," märkis peatreener.

"Geimi lõpud suutsime siiski ära võtta. Esimest geimi suutsime kontrollida, teises oli kaks head palli, mis lõpuks otsustasid. Neilt rünnakuviga ja meilt hea blokk. Olime valmis selleks, et nende Keenia diagonaal saab palju rohkem tõsteid," rääkis Tali.

"Küsimus oli selles, kui palju nad kodusaalis serviga riski võtavad ja kuidas see neil õnnestub. Meil oli ikka õnne ka, et nende planeerivad siin pikaks läksid."

Rauno Tamme ütles, et pärast kahe geimi võitmist Saba Hapoelile hingamisruumi ei jäetud. "Kolmandas geimis ei olnud keeruline, leppisime omavahel kokku, et lõpetame selle mängu kiirelt ära ja ei hakka siin mingit nalja tegema. Võtame selle 3 : 0 ära, mida täna pakuti. Aga hea on minna karikafinaali, sest oleme saanud siin mõned head mängud."