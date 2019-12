LUGEJA KÜSIB: Kas võin 23. detsembril varem töölt ära minna?

Vastab Greete Kaar, tööinspektsiooni nõustamisjurist:

“Kui töötaja tööpäev on 23. detsembril, tuleb töötaja tööaega kolme tunni võrra lühendada. Tööpäeva peab lühendama ka summeeritud tööaja arvestuse alusel ehk teisisõnu graafiku alusel töötajal. Kui tööandja soovib jätta 23. detsembri tööpäeva lühendamata, tuleb see töötajaga kokku leppida. Kui tööpäeva enne riigipüha ei lühendata, võib see tähendada ületunnitöö tegemist, kuid mitte alati.

Töötaja saab tööajakava kättesaamise hetkel tööandjale teatada, et ta ei nõustu, et tööandja jätab 23. detsembri tööpäeva lühendamata. Kui töötaja aga graafiku kättesaamisel ei ütelnud tööandjale, et ta pole nõus tööpäeva lühendamata jätmisega, on kokkulepe olemas ning töötaja peab töötama vastavalt tööajakavale. Seega ei saa töötaja töölt omaalgatuslikult varem ära minna, sest sellisel juhul oleks tegemist töökohustuse rikkumisega.

Kui töötaja töötab summeeritud tööaja arvestuse alusel, selgub ületunnitöö alles arvestusperioodi lõpus. See tähendab, et graafiku alusel töötajate kõik normtunnid ja töötatud tunnid loetakse kokku kas ühe, kahe, kolme või nelja kuu kohta, vastavalt kokkulepitud arvestusperioodi pikkusele.