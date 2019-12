Jõuluaeg ajaloos: Gorbatšovi erruminek, Karl Suure kroonimine

Ehkki tundub, et jõuluajal “kõik on maas rahu sees”, ei jää maailm ometi seisma. Ka jõulupühade paiku on leidnud aset olulisi sündmusi: näiteks esimene neerusiirdamine, Prantsusmaa Kommunistliku Partei asutamine või siis kanderaketi Ariane 1 esimene start. Ka teade Nõukogude Liidu lagunemisest jõudis rahvani just jõulupühal.