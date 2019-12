Kala jõululauale jagub poes ikka!

Osa Tagalahes kasvatatud kaladest on isegi nii-öelda sündinud Saaremaal, noorkalad tulid samuti siit, osa aga pidime veel Soomest sisse tooma. Loodan, et tulevikus saab Saaremaa üheks suuremaks kalakasvatuspiirkonnaks Eestis. See tagab, et kohalikel kalatööstustel on tööd ja me ei sõltu ainult importtoorainest. Juba praegu on meie oma kala tunni ajaga tehases. See kala on hoopis värskem kui lõhe ja forell, mille toomiseks Norrast või Taanist kulub mitu päeva.

Saaremaal kasvatatud vikerforelli kvaliteet oli nii hea, et nõudlus ületas meie mahtusid. Proovisime oma saaremaise kalaga eelisjärjekorras varustada siiski Eesti poode.

Eks see ole kurb, et juba üle poole aasta räägitakse – negatiivses võtmes – aina kalast ja M.V. Wooli probleemidest. Nagu ikka sellistes olukordades, on keeruline aru saada, kellel siin õigus on ja mis siis tegelikult juhtus. Loodame, et asjad laabuvad positiivselt.

Õnneks või kahjuks selgus, et listeeria pole ainult kalatööstuste teema – said ju Rimi ja Selvergi kõrvetada. See tuletas ka meelde, et tuleb hoolas olla. Tegime omalt poolt ettepaneku, et poodides müüdavad õrnsoolatud tooted ei tohiks olla üle 14-päevase säilivustähtajaga.

Meie pole märganud, et listeeriaskandaali tõttu oleks Vetteli kala vähem ostetud. Suurem osa meie toodangust läheb ikka ekspordiks Soome.

Hiljuti oli meil tehases maailma ühe suurima kaubandusketi audit. Saime 99 punkti 100-st!

Kiidan meie inimesi, kes on olnud väga-väga tublid – mitte üksnes Saaremaa, vaid ka Eesti parim kalatehas toimib suurepäraselt!

Nagu ma varem olen öelnud – kui kala näeb välja ja tundub värske, söö julgelt. Samas pole midagi paremat kui lõkkel küpsetatud lõhe.