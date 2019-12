Lionid kingivad kuusemüügi tuluga eakatele jõulurõõmu

Grepi sõnul läheb heategevuslikult müügilt igal aastal koju ligi sada kuuske. Palju on neid, kes tulevadki ostma seetõttu, et kuusemüügist saadud raha läheb heategevuseks. Jõulupuu meeter maksab endiselt 10 eurot ning klubi presidendi sõnul ei tohi müüja ahneks minna: “See on rohkem kõhutunde asi. Meil on väiksemaid ja suuremaid kuuski ning kuuse jaoks ei pea hakkama viimast senti taga ajama. Mõne pisema oleme ka täitsa tasuta andnud.”