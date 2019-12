Saaremaa ühisgümnaasiumi kabaree esinemiskostüüme õmblesid isegi isad

Etenduse eelarve jääb tüdrukute sõnul suurusjärku 10 000 eurot. Suur osa sellest kulub kostüümidele, mille õmblemisel on suure panuse andnud lapsevanemad. "Isad on ka õmblemas," kinnitas Käthriin Steinberg. Osa raha tuleb sponsoritelt, osa kogutakse ühisrahastusplatvormi Hooandja kaudu, kus saab etendust toetada jaanuari keskpaigani.

11.a ja b klassi juhataja Jaanika Kask, kes läbimängu vaatamas käis, ütles naerdes, et etendus on valmis ja kõik konarused maha lihvitud. Temale on see esimene kord õpetajana kabareeprojekti juhendada ning koostöö noorte vahel on olnud hea. Paralleelklassi juhatajal Aarne Loorpuul on kabaree lavastamisel kogemusi rohkem.