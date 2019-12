KG koolipere tegi annetuse Saaremaa Vähiühingule

Valikus oli ilutooteid, küünlaid, erinevaid hõrgutisi, käsitööd, keediseid, mett ja pähkleid, raamitud loodusfotosid ja fotokalendreid - kõik Kuressaare Gümnaasiumi õpetajate ja õpilaste tehtud ja pakendatud.

Kuressaare Gümnaasiumi koduleht www.oesel.ee vahendab, et heategevusturu korraldaja ja noorsootöötaja Kristin Lauri arvates läks ettevõtmine igati korda. Idee heategevusürituse korraldamiseks tekkis aga kooli juhtkonna koosolekul: "Mõtlesin pärast pikalt, milline võiks olla heategevuse eesmärk, mis võiks paljudele korda minna, ning leidsin, et vähk on haigus, millega on väga paljud meist kokku puutunud – sealt tuli otsus panustada Saaremaa vähiühingule."

Kristin Lauri lisas, et on südamest rõõmus ja tänulik inimestele, kes sellel päeval ostma ja annetama tulid, nagu ka neile, kes toodetesse oma hinge panid. Koos saab alati rohkem ja iga tükike headust, mis me laiali jagame, saab kokku pannes osaks millestki suuremast, ütles korraldaja.

Siiri Rannama Saaremaa vähiühingust on annetuse üle äärmiselt tänulik: "Meie aastaeelarve, mille moodustavad liikmemaksud ja HMN poolt jagatav tegevustoetus, on kokku 700 eurot. Ainus võimalus lisaraha saada on kirjutada ise projekte või paluda annetusi."

Kuna kogu vähiühingu tegevus on vabatahtlik ja töö- ega muid tasusid ei maksta, läheb kogu summa abivajajatele. "Teie annetus võimaldab soetada parukaid ja rinnaproteese, tasuda psühholoogi, pereteraapia või muude tervenemist toetavate teenuste eest, mida patsiendi ravi- ega rehabilitatsiooniplaan ette ei näe, kuid mis tervenemisel on määrava tähtsusega," ütles Rannamaa.

"Meie jaoks on see jõuluime!" ütleb ta annetusest rääkides: "KG heategu kannab ja kasvab. Me oleme südamest tänulikud!"

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Anni Haandi leiab, et inimestele meeldib annetada, sest heategevus puudutab otseselt või kaudselt meid kõiki. "Käsitöö müümine heategevuslikul eesmärgil oli minu arvates väga hea võimalus toetada Saaremaa vähiühingut. Kuna minu suureks kireks on käsitöö ning sel aastal olen teinud väga palju unenäopüüdjaid, siis saigi mõni neist müüki toodud," rääkis Anni Haandi.