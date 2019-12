Ürituste korra muutmine seab ooperipäevad löögi alla

"See on meie jaoks pisut absurdne," ütles Saaremaa ooperipäevade turundusjuht Lauri Aav. Ta märkis, et loataotluse võib sisse anda ju ükskõik millal, kuid sellele järgneb terve suur kooskõlastuste ring.

"Viimati saime loa pärast seda, kui päästeamet oli meie suure ooperimaja üle vaadanud ehk päev enne festivali algust. Aga kui me saame loa päev enne ürituse algust ja võime alles seejärel alustada piletimüüki, siis muutub ooperipäevade korraldamine sisuliselt võimatuks," tõdes ta.

Tänavusel viimasel Saaremaa volikogu istungil uut korda tutvustanud abivallavanem Helle Kahm selgitas, et pooleteise aasta jooksul, mis senine kord on kehtinud, on ilmnenud hulk tehnilisi ja praktilisi küsimusi, mida uus kord peaks lahendama.

Ta märkis, et on olnud üritusi, mille piletimüük algas juba varakult, kuid üritusele loa võtmise ja oluliste kooskõlastuste saamisega oli probleeme. See on ka põhjus, miks tema sõnul on tarvis loataotlus esitada enne piletimüügi alustamist.