Päästeliit kutsub ilutulestikku tehes üles ettevaatlikkusele

Sel aastal kutsuvad Päästeliit ja ERGO kindlustus inimesi üles võimalusel ilutulestikku mitte tegema. „Kindlasti ei ole kõigil vaja ise pürotehnikuks hakata. Ilutulestik võiks olla professionaalide töö ja vaid aastavahetusel. Enda ja ümbritsevate inimeste, loomade ning keskkonna ohtu seadmise asemel leia omale mõnus koht, kust linna ilutulestikku vaadata. Kokku hoitud raha saad aga annetada näiteks vabatahtlikele päästjatele, kes loodetavasti on saanud perega, sealhulgas lemmikloomadega, pühadeaega veeta,“ ütles Päästeliidu juhatuse esimees Kaido Taberland.

„Kõige kergemini võib untsu läinud ilutulestiku kasutamine inimesele endale viga teha, tekitades põletushaavu,” rääkis ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts. Samas võib hooletu tegutsemine kahjustada ka ümbritsevaid inimesi või hooneid, näiteks on ette tulnud rõdudel olevate esemete süttimist kortermajade vahel lastud rakettide tõttu. “Eriti hoolikas tuleks olla siis, kui ilutulestikku jälgitakse või tehakse koos lastega. Meenub juhtum, kus uusaasta öösel korraldatud ilutulestiku ajal kukkus saluudipakett maha ja sealt välja lennanud rakett tekitas lapsele silmavigastuse,” sõnas Lepvalts.

Aastavahetuse eel kordame üle soovitused, kuidas teha ilutulestikku võimalikult ohutult.

Loe läbi pürotehnilise tootega kaasas olev kasutusjuhend, käitu vastavalt sellele ja kasuta toodet ainult ettenähtud viisil.

Vali „raketi“ kasutamiseks õige aeg ja koht. Arvesta ilmastikuoludega ning toote ohutu kaugusega inimestest, hoonetest ja sõidukitest. Kindlasti loe kasutusjuhendit, kus on soovituslik vahemaa välja toodud. Ära tee ilutulestikku kohas, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra või kui plaanitaval lennutrajektooril on takistusi. Samuti jälgi tuulesuunda, et rakett hoonete poole ei kanduks.

Sagedaseks õnnetuste põhjustajaks on korralikult toestamata ilutulestiku patareid ehk kombineeritud tooted, mis käivituvad ühe süütamisega ja mis võivad ümber lennates tekitada palju kahju. Seega pürotehnilist toodet paigaldades veendu, et see oleks korralikult toestatud, näiteks suuremate kivide või plokkide abil.

Suureks ohuallikaks on päästjate sõnul ka pulkadel raketid. Pikk varras raketi küljes on stabilisaatoriks, kuid see ei ole mõeldud lihtsalt maasse torkamiseks. Parim viis on pulk-rakette lasta kindlalt maasse löödud toru seest või pudelikastist tühja pudelisse torgatult. Kui sellist raketti lasta üksiku pudeli seest, ei tohiks pudel olla kerge või toestamata, sest nii võib rakett ümber kukkuda ja lennata teadmata suunas.

Ilutulestikku tehes ära hoia toodet käes ega kummardu selle kohale. Ettevaatamatus võib põhjustada tõsise õnnetuse.

Korraga tohib süüdata ainult ühe pürotehnilise toote. Kindlasti ära ühenda omavahel mitut raketti. Pärast süütenööri süütamist mine kiiresti ohutusse kaugusesse.

Arvesta teiste inimeste ja loomadega. Ootamatud heli- ja valgusefektid võivad ehmatada. Kindlasti ei tohi pürotehnilist toodet visata teiste inimeste ega loomade suunas.

Pärast raketi kasutamist ära lähene sellele kohesele, vaid mõne aja möödudes. Korja kokku oma tegevusest tekkinud prügi.

Ilutulestikumaterjali osta vaid vastavat tegevusluba omavatelt ettevõtetelt. Kindluse mõttes ära soeta pürotehnikat turult, tänavalt või sotsiaalmeediast.