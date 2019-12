MÄRTS: Tööpõld saab leevendust Ukraina võõrtöölistest

Tellijale

Incapi personalijuht Tiiu Värkraud tunnistas, et politsei- ja piirivalveamet ühes maksu- ja tolliametiga kontrollisid tõepoolest Incapi töötajaid. Kontrolli käigus tuvastati, et kahel rendiettevõtte Nordstaff OÜ vahendatud töötajal puuduvad vajalikud dokumendid ja et rendiettevõte pole Incapile töötajaid vahendades täitnud mitmeid Eesti seaduste nõutavaid kohustusi.