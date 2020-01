Saaremaa vallavalitsus ei nõustu kindlustuse nõudega

Saaremaa vallavalitsus ei ole nõus maksma ka 1866 euro suurust nõuet ning väidab, et Kohtu tänaval asuv kaevuluuk ei saanud sõidukile kahju põhjustada. Vaidlus käib selle üle, kas kaevuluuk on liiga madalal või mitte.

Samuti vaieldakse selle üle, et kui auto lõhuti vastu tänava munakivikatendit minnes, siis miks ei ole tänavakivil vastavat jälge. Vallavalitsuse seisukoht on, et õnnetus, mille eest kindlustus neilt raha nõuab, pole üldse juhtunud selles kohas ja seega ei ole vald nõus ühtegi kahjunõuet tasuma.