JUHTKIRI: Parem karta kui…

Kui palju võib selle haiguse põhjustatud haigus- ja surmajuhtusid maakonnas kokku olla – kes seda teab. On ju igal loomatohtril oma arvepidamine. Ning kindlasti leidub neidki koeri, kes haigestuvad, ent arsti juurde ei jõuagi. Ning surevad, ilma et omanik teaks, mis võis olla surma põhjus.

Aeg läheb kiiresti. Oot-oot, alles hiljuti sai ju koera vaktsineeritud. Kui kaua sellest möödas ongi? Üle aasta, isegi rohkem – kas tõesti? Kui koer püsib terve ja rõõmus, pole ehk hullu, kui looma vaktsineerimine meelest läheb ja kaitsesüstimiste vahe pikemaks venib. Hull on asi aga siis, kui loom haigestub, ehkki seda saanuks vaktsiini abil vältida. Seega – koeraomanikud, vaktsineerige oma lemmikud ohtlike tõbede vastu. Tallinnas levib koertekatk – kes saab kindel olla, et see saartele ei jõua?