Mure ajab lemmikuid usinamalt vaktsineerima

Salmel tegutseva loomaarsti Gaili Tiitma sõnul on ta aasta jooksul leptospiroosi diagnoosinud kahel koeral. Mõlemad juhtumid jäid eelmisesse aastasse. "Viimastel kuudel pole uusi juhtumeid õnneks lisandunud," ütles Tiitma. "Hirm leptospiroosi ees ja Tallinnas diagnoositud koertekatku juhtumid on paljud koeraomanikud ärevaks ajanud ning oma lemmikuid käiakse väga tublilt vaktsineerimas."

Tiitma hinnangul on leptospiroos väga ohtlik haigus. "Kui sellele haigusele kohe jaole ei saa, on tüsistused suured ja loom võib hukkuda," ütles veterinaar. Tema sõnul võimaldab leptospiroosi tuvastada kiirtest. "Kui vaktsineerimisest on möödas aastaid ja test näitab, et looma organismis on antikehad olemas, tuleb loom kindlasti ravile ja tilguti alla panna," rääkis Tiitma.

Eile sai Tiitmalt kompleksvaktsiini viieaastane taks Perri. Omanike Helko ja Mairi sõnul ei ajendanud neid veterinaari juurde tulema siiski hirm koertekatku või leptospiroosi ees, vaid see, et eelmise aasta vaktsineerimine jäi kogemata vahele. Tiitma tegi toakoer Perrile ka kliinilise ülevaatuse – uuris kõrvu ja kuulas südant.

"Arsti juures selgus, et haiguse ja arvatavasti rohtude mõjul on kutsal välja kujunenud pankreatiit," lausus Reek. Kliinikus pandi Amy kogu päevaks tilguti alla. Õhtul koer suri.

Reek arvab, et kuna leptospiroos levib ka hiirtega, võis Amy haigestuda nende näriliste tõttu. "Olen kuulnud, et haigestumiseks piisab, kui hiir lumele pissib ja koer seda lund sööb või siis bakteriga saastunud lombist vett joob."

"Meie koertel vedas, tänaseks on mõlemad terved ja kosuvad jõudsalt, aga kogu loos näen ühte puudujääki – info levimise koha pealt," ütles Andrus. "Ma ei arva, et loomatohtrid peaksid mingiks meediapasunaks muutuma, kuid mingid hoiatused kohalikus raadios, internetis ja paberkandjal võiksid siiski ilmuda, kui järgmine aastaid "unes" olnud tõbi äkki välja ilmub. On ju kuulda olnud, et Saaremaal on lisaks leptospiroosile kennelköha liikvel, Tallinnas aga on diagnoositud mitu koertekatku juhtumit."