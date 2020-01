Tagaranna külaselts pärib riigilt kalastuskaartide kohta aru

Täna on kutseliste kaluritena kirjas hulk inimesi, kes tegelikult kutselised kalurid ei ole.” - Herki Tuus

Praegu kehtib võrguluba rangelt ühe kalendrinädala ehk siis esmaspäevast pühapäeva õhtuni. Loodetavasti hakatakse edaspidi aga nädalase loa kehtivusaega lugema sellest nädalapäevast, kui püügiks läheb. “Näiteks kui lähen reedel püügile, siis ei kehti minu seitsmepäevane luba mitte nädala lõpuni, vaid järgmise nädala reedeni,” ütles Tuus, kelle sõnul pole seda muudatust seni ellu viidud tehnilistel põhjustel.

Harrastuskalamehi peaks rõõmustama seegi, et nad võivad edaspidi saada õiguse võtta senise ühe võrgu asemel merele kaasa rohkem võrke. “Täna on kutseliste kaluritena kirjas terve hulk inimesi, kes tegelikult kutselised kalurid ei ole. Nad peaksid tulema harrastajate seltskonda, sellega vabaneks piisavalt püügilimiiti,” selgitas Tuus. Tema sõnul saaks püügiõigusi nõnda ümber mängides anda kõigile harrastajatele edaspidi kaks-kolm võrguluba. “Praegu on see veel mõttearendus, täiesti toores teema, aga vajadus selle järele iseenesest on.”

Lisaks kavatseb keskkonnaministeerium püügivõimalused ka kuude lõikes ümber mängida. “Kui me teame, et kusagil Saaremaa piirkonnas on augustis hea rasvane lest ja püügilubadest hakkab puudus tulema, siis saame anda selleks ajaks lisa mõne teise kuu arvelt,” ütles Tuus. “Näiteks jaanuarist, kus jääb igal nädalal sada võrku üle.”

Maal võib kalastuskaardi soetamine olla küll pisut keerulisem, kuid vajadusel peaks elanikud saama kasutada avalikke arvuteid, mis on igas maakonnas kindlasti olemas, öeldakse vastuses. Samuti võib abi paluda arvutioskusega naabrilt. Kalastuskaarti saab taotleda ka nutitelefoni abil, sest üldjuhul saab internetis käia ka nutitelefoniga.

Kui pole kiire, leiab igaüks tee internetti

Ministeerium selgitab, et kui tähtaeg tagant ei sunni ning kalastuskaardi taotleja ei pea kiirustama, siis soetatakse 99% kalastuskaartidest elektroonilisi kanaleid kasutades. See tähendab, et ka need, kel pole arvutit või internetti, peaksid tegelikult leidma võimaluse luba soetada.

Tõsi, need, kes ostavad endale kalastuskaardi terveks aastaks, maksavad tänavu varasemast oluliselt rohkem, nõustub keskkonnaministeerium. Ent tõenäoliselt ei luba ilm nii ehk naa 365 päeval aastas nakkevõrguga püügile minna ja hinnavahe ei kujune tegelikult suureks.