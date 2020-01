Saaremaal vajas võlanõustaja abi 100 inimest

Valla meediaspetsialist Merike Pitk ütles, et võlanõustamisteenus on kohaliku omavalitsuse korraldatav kohustuslik teenus. Kuni 2018. aasta novembrini said Saaremaa elanikud tasuta võlanõustamisteenust sotsiaalkindlustusameti projekti raames, mis oli mõeldud toimetulekuraskustes inimestele. 2019. aasta märtsist alustas Saaremaa vallavalitsus ise teenuse osutamist ning võlanõustajaks sai Teele Talk-Kõdar.

Kuna Saaremaa vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikoha konkurss luhtus, otsustas vallavalitsus tagada võlanõustamisteenuse sisse ostes. Kuidas teenus alates veebruarist korraldatud on, selgub alles pärast pakkumiste läbivaatamist ning läbirääkimiste pidamist pakkujatega," ütles Merike Pitk. See on aga Pitka sõnul kindel, et ka tulevikus on teenus valla sissekirjutusega elanikele tasuta.