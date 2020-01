Uus peatreener tõi kaasa vajalikku lisamotivatsiooni

Enamasti on treenerite käekiri erinev, aga kui kõigil mängijatel on avatud meeled uute asjade õppimiseks, siis on protsessi tööle saada lihtsam. Rauno Tamme sõnul oli talle esimeses trennis palju uut. “Blokikaitse taktika oli selline, mida ma ei ole seni koondises ega klubivõrkpallis näinud. Oli uus lähenemine ja endalegi üllatuseks oli siin kohe raske pihta saada,” lausus ta.

Kindlasti on Ioannis Kalmazidise nägemus Urmas Tali omast erinev, kuid oma plaanide elluviimine võtab ikkagi aega. Enne Saaremaale tulekut teadis ta ühte-kahte mängijat, kuid on näinud mängude videoid.

“Eelmine treener tegi selles osas head tööd,” märkis Ioannis Kalmazidis. “Mehed on avatud ja paistab, et tahavad trennis endast kõik anda. Ma ei ole siin, et kõike muuta, soovin lisada pisut oma poolt, sest meeskond ja organisatsioon on väga professionaalsed.”

Kalmazidise sõnul tulevad ka mõned taktikalised muudatused, kuid esialgu on liiga vara midagi konkreetset öelda ja oma plaanide teostamisel liigub ta edasi samm-sammult.

Keskblokeerija Henri Treial leidis, et Ioannis Kalmazidisel on täiesti teistmoodi käekiri ja talle tundub oma sõnul, et uus treener nõuab päris palju.

“Ta hakkas kohe algusest seletama, mida ta tahab ja milline on tema hetkenägemus,” rääkis Treial. “Ma arvan, et see muutus, mis tuleb, on ainult positiivne. Treener näitas tehnilisi elemente ja keskendus platsi nägemisele, kuidas parandada kätetööd ja ta jõudis lahti seletada bloki liikumised, mida ta mängus näha tahab.”

Meeskond tehtud ainult võitudeks

Treiali hinnangul on meeskonnal potentsiaali paremaks saada ja eeskätt on puudujääke üldmängus. “Mehed on vaja panna väljakul omavahel rohkem kommunikeerima ja ühtsust oleks rohkem vaja,” selgitas ta.

“Selle eesmärgiga on alati raske tööd teha ja treenerid on sellise surve all igal pool,” tunnistas Ioannis Kalmazidis. “Aga kui sa mõtled ainult võidust, ei saa sa olla edukas. Me peame mõtlema protsessile. Kui sportlane teeb head trenni, tal on ühtsuse tunne, korralikud taustajõud ja pere tugi, siis on meil suurem võimalus võita. Kui aga mõtled ainult lõpptulemusele, pole edu võimalik. Me peame tegema iga päev väikese sammu edasi.”

Kalmazidise sõnul võib esimese trenni põhjal öelda, et mängijatel oli kohati keeruline nõudmistest aru saada, kuna lähenemine oli neile uus.

“Keel ei ole probleem, aga ma tahan asju muuta,” selgitas uus peatreener. “Mehed on mänginud palju, neil on mõtlemises kujunenud teatud automatism ja mingitel juhtudel tuleb seda muuta. See saab olema keeruline ja kohati tuleb ise kõik oma eeskujuga lahti seletada. See on üldiselt pikk protsess, kuid nad mõistavad, sest räägime võrkpallist, mis on ühesugune igal pool maailmas.”

Saaremaa Võrkpalliklubi president Toivo Alt põhjendas Urmas Tali asemel uue peatreeneri palkamist vajadusega saada meeskonnalt ikkagi kätte seda, mis oleks võimalik sellelt võistkonnalt kätte saada.