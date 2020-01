Gaasijaamas hakatakse tankimist testima

Mullu suve lõpul kinnitas JetGas OÜ juhatuse liige Janek Parkman, et Saaremaa Piimatööstuse juurde rajatav tankla valmib aasta lõpus. Nüüd on sellest küll veidi aega üle läinud, kuid Parkmani sõnul ollakse siiski töödega graafikus. "Töömehed on terve selle nädala objektil viimaseid torusid vedamas ja kaableid ühendamas," kinnitas ta.

Go Bus, kelle uhiuued bussid seal tankima hakkavad, saab tema kinnitusel tankimiskaardid täna kätte. "Plaani kohaselt hakkame testtankimisi tegema tuleval nädalal," sõnas Parkman. Eeldatavasti on selleks ajaks Saaremaale jõudnud ka uued gaasibussid.

Parkman on varem öelnud, et Kuressaare tanklasse ostetakse kõige moodsamad seadmed, mis on maailmast võtta. Mahutid ja suuremad jupid tulid Tšehhist ja väiksemad jupid Prantsusmaalt.

JetGas’i tehnikajuht Toivo Ardel oli töökäiguga rahul. "Kohalikud mehed on korralikult tööd teinud," kinnitas Ardel. Tema sõnul peab tankla lepingujärgselt täielikult valmis olema veebruariks. "See on viimane tähtaeg, sest siis peavad bussid sõitma," selgitas Ardel.

Eilse seisuga oli tanklasaar küll juba püsti, kuid tankurite asemel laiutasid veel tühjad augud. Gaasitorude sinna vedamiseks ja ühendamiseks läheb tema sõnul ilmselt hiljemalt nädalalõpul.

Saarte Hääl on varem kirjutanud, et uute busside teenindamiseks rajab JetGas OÜ Kuressaarde gaasitankla, mis läheb maksma 850 000 eurot, millest ettevõte peab tasuma 600 000 eurot. Ülejäänud summa laekub Keskkonnainvesteeringute Keskusest toetusena.