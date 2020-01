Jalgpallikoondise viib Uus-Kaledoonia vastu Arno Pijpers

"Arno on väga suur Saaremaa fänn ja tema valmidus selles mängus peatreeneri rolli asuda on igati mõistetav," ütles koondise abitreener Pelle Pohlak. "Neil aastatel, kui ta oli FC Flora ja koondise treener, käis ta tihti Saaremaal ning puhkas siin ka koos perega. See saar on Arnole väga südamelähedane."