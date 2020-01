Puidukäsitöö väljapanek avas muuseumi kireva näitusehooaja

Näituse kokku pannud Meelis Kihulane tõdes, et tänapäevaste masinate ja töövahenditega on puidust võimalik valmistada väga mitmesuguseid asju, kuid muistsed töövõtted ja meistrioskused on sisuliselt kadunud. Väljaõppinud puidutislerina on Kihulane juba tosinkond aastat muistseid teadmisi omal käel raamatutest ammutanud ja neid ka praktikas kasutama õppinud.

Näitus tutvustab Eesti puuliikide rahvapäraseid kasutusviise. Erilisel kohal on Kihulase valmistatud puitesemed, mis on tehtud spetsiaalselt näituse tarbeks, kasutades traditsioonilisi töövõtteid. Lisaks ajaloolise ülevaate pakkumisele on näituse eesmärk ajendatud vajadusest taastada ja edendada rahvapärast puukäsitööd – seda tutvustada ja propageerida.

Saaremaa muuseumi programmijuht Taniel Vares ütles Saarte Häälele, et linnuses tänavu eksponeeritavate näituste kava on suures osas paigas. "Võib öelda, et näituseaasta lossis tuleb tihe nagu eelnevatelgi aastatel, samas vaheldusrikas," kinnitas ta.

Pärast näitust "Puud ja Inimesed" on keldrikorruse näitusesaali tulemas aprilli esimeses pooles Sternide suguvõsa korraldatav näitus Allemanni majast. 18. juunil avatakse Jüri Arraku personaalnäitus, mis jääb üles suve lõpuni. Septembris on muuseum taas toidufestivali lainel ja seekordne näitus võiks Varese sõnul kanda pealkirja "Perenaise abimees", kuna tutvustab nõukaajast pärit köögi- ja majapidamistehnikat ning -vahendeid. Oktoobrist kuni aasta lõpuni täidab keldrisaali Erika Pedaku tekstiilinäitus.