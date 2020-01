Bellingshausen seilab jäämägede vahel

Laeval on vahetuste kaupa tekil väljas jäävahid. See on vajalik seetõttu, et radaril on näha vaid suuremad jäämäed. Väiksemad, kuid eestlaste laeva jaoks liigagi suured mäed hulbivad veepiiril ja suurem osa neist jääb enamasti vee alla. Sellised jääkamakad ilmuvad logiraamatut pidava pootsmani Maris Pruuli sõnul laeva ette viimasel hetkel. Laeval kaasasõitev jääkapten Jaanus Hannes ütles, et laeva kokkupõrge jäämäega on sama, kui auto sõidaks vastu betoonseina.