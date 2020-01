TS Laevade reisijate arv kasvas rekordilise 2,39 miljonini

TS Laevade juhatuse esimehe Jaak Kaabeli sõnul on ettevõte eriliselt rahul sellega, et kasvavate reisijanumbrite juures teostati reisid väga täpselt: "Kogu aasta jooksul tehtud 21 010 reisist väljusid õigeaegselt 98,3%. Seejuures Virtsu-Kuivastu liinil väljus õigeaegselt 98% reisidest, Rohuküla-Heltermaa liinil aga 99,2% reisidest. Täpsuse numbris sisalduvad kõikide meie laevade, ka Regula reisid. Kogu aasta kõikidest planeeritud reisidest jäi ilmastikuolude tõttu ära 0,2% ehk 99,8% planeeritud reisidest toimus plaanipäraselt. Need näitajad iseloomustavad meie poolt pakutavate laevaühenduste kõrget kvaliteeti ja usaldusväärsust."