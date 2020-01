Hoolekandeteenused ei saanud projekteerimistingimusi

ASi Hoolekandeteenused avalike suhete juht Katrin Pärgmäe ütles eile Saarte Häälele, et hetkel käivad kõnealuse projekti tehnilised toimingud – esitatud on hoone projekteerimistingimuste taotlus, mida vald on palunud täpsustada. Abivallavanem Marili Niitsi sõnul on vallavalitsus aga taotlusele vastanud eitavalt. "Antud üksuse asukoht on hetkel lahtine. Suhtlus selle hoone asukoha üle jätkub," ütles ta Saarte Häälele.