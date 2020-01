Revisjon leidis jamasid Noortejaamas

"Seoses puudulike andmete esitamisega algatada menetlus välja selgitamaks, kuhu on kadunud noortekeskuse ruumide rendist laekunud sularaha ja mis põhjusel ei ole juhataja saadud sularaha kajastanud Saaremaa valla raamatupidamises," seisab eile avalikustatud revisjoniaktis. Sellele on alla kirjutanud komisjoni liikmed Boris Lehtjärv, Andrus Raun, Jaen Täer ja Koit Voojärv.

Nende hinnangul on sularaha liikumist noortekeskuses varjatud ja neile jääb arusaamatuks, miks on noortekeskuse juhataja Anneli Meisterson esitanud komisjonile dokumendid, milles ei kajastu sularahas tasumisi.

Komisjoni hinnangul on noortekeskuses 2018. aastal ruumide rendist saadud sularaha jäetud kajastamata ja valda edastamata. Komisjon viitab aktis, et sularaha arveldamisega seotud probleemidele juhiti tähelepanu juba 2018. aastal.

Anneli Meisterson selgitas Saarte Häälele, et on ammendava vastuse sularahakäitlusega tekkinud küsimustes vallavalitsusele andnud ja tema arust ei ole sellega probleeme.

Abivallavanem Marili Niitsi selgitustes revisjonikomisjonile öeldakse, et vallavalitsuse rahandusteenistuse ülevaade olukorrast ja Noortejaama selgitused on piisavad, tõendamaks sularaha korrektset käsitlemist ning menetluse algatamiseks põhjust ei ole.

Kokkuvõttes on vallavalitsus seisukohal, et Noortejaam ja Noortejaama juhataja on järginud valla raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud sularaha käitlemise korda. Praeguseks on kõik sularahaga seotud arvlemised asutuses lõpetatud.