Gripilaine pole mandrilt veel Saaremaale jõudnud

"Mandri-Eesti on grippi täis, aga tavaliselt võtab see kaks-kolm nädalat, enne kui Saaremaale jõuab," ütles Laidna.

Laidna hinnangul on praegu juba hilja lasta end tänavu leviva gripi vastu vaktsineerida. "Vaktsineerida ju võib, aga kas see jõuab haiguspuhangu ajaks toimima hakata?" kahtles ta.

Mihkel Laidna andmeil said sügisel riigi kulul gripivaktsiini kõigi maakonnas asuvate hooldekodude eakad elanikud kui kõige ohustatum riskirühm. Tema sõnul peaksid gripi vastu kindlasti vaktsineeritud olema kõik krooniliselt haiged eakad – eriti kopsuhaiged. "Üks gripiviiruse tüsistusi on ju kopsupõletik," märkis dr Laidna.

"Kust eakad inimesed viiruse saavad – enamasti poes käies, lastelt-lapselastelt ja sugulastelt, kes neil külas käivad, hooldajatelt," rääkis Laidna. "Niipea, kui gripihooaeg pihta hakkab, on tähtis, et inimesed mõistaksid, et kui neil on kõrge palavik, kurgu- ja lihasvalu, siis nad ei tohi minna oma eakaid sugulasi külastama ega viia neile haigeid lapselapsi külla."