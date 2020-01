Visit Saaremaa vaagib oma tulevikku

Saaremaa abivallavanema Kristiina Maripuu sõnul ajendab arutelu korraldama Visit Saaremaa senise juhi Margit Kõrvitsa ametist lahkumine 1. märtsist. "Olukorras, kus juhtimises on nagunii toimumas muudatus, leian, et on igati sobiv aeg ka üldisemaks mõttevahetuseks ning julgustan praegustest raamidest välja mõtlema," lausus ta.

Ühe näitena tõi ta küsimuse, kas tänane MTÜ formaat on parim või tuleks kaaluda näiteks vallavalitsuse struktuuri kuulumist. "MTÜ loomise ajal töötasin linnavalitsuses ja teadvustan, et see loodi oludes, kus Saaremaal oli 12 kohalikku omavalitsust ja selge vajadus ühtlustamise järele," sõnas Maripuu. Ta lisas, et tänase asjatundliku meeskonnaga töö toimib ja vabalt võiks jätkata ka samamoodi, kuid ilmselt tasub aeg-ajalt küsida, kas ja kuidas areneda ja võimalusel paraneda.

Ka praegu rahastab Visit Saaremaa tegevust põhiosas Saaremaa vald ja isegi kui struktuuris midagi muuta, saab töö sisuline pool, sealhulgas koostöö ettevõtjatega samal moel edasi minna. "Minu meelest on oluline, et enne uue juhi konkursi väljakuulutamist oleks edasised sihid põhjalikult läbi mõeldud," ütles Maripuu.