Saare külateatritele riigifestivalilt mitu preemiat

Tungla juht Krista Riik ütles Saarte Häälele, et tunnustus on trupi jaoks väga oluline. “See on väga raske tükk, aga žürii kinnitusel tulime katsumusest auga välja. Saime kiita ja ka mõningaid näpunäiteid, mis harrastajate puhul on loomulik,” lausus ta.