Konkurents väikeste autotöökodade vahel tiheneb

Apex Auto OÜ juhatuse liige Peeter Tammoja ütleb, et töökoda on tema jaoks uus väljakutse ja tal on plaan pakkuda Saaremaal kõike, mis masinatega seotud. Peamiselt tegeleb ta varuosade ja määrete müügiga.

"Loodame saada siia võimalikult suure valiku, et teenindada ka kõige nõudlikumaid kliente – meie käest saab põhimõtteliselt kõike, mida autodele, traktoritele, koppadele, ATV-dele vaja," kinnitab Tammoja. Lisaks tehakse Kudjapel veermikutöid, õlivahetust, rehvitöid jmt.

Panustas aega ja energiat

Mõte töökoda rajada tekkis Tammojal, kui talle jäi silma pakutav graažiboks ühes kõrvalhoonega. Kogu elu tehnika ja tehnikatranspordiga kokku puutunud, oli see maailm talle tuttav. "Kui ruumid saime, vajasid need remonti. Panustasime siia hulga aega ja energiat. Nüüd on see koht armsaks saanud," räägib Tammoja.

"Tegime müügisaalis uuendusi, ehitasime letid, panime hoonesse kütte sisse ja ostsime garaaži mõned tööriistad juurde." Töö ei ole sellega lõppenud, vaid jätkub selle nimel, et töökoda saaks veelgi parem.

Aina laieneb ka müügiosakond. Praegu püüab värske ettevõte saada mõne suure kaubamärgi edasimüüjaks Saaremaal ja selleks käivad läbirääkimised. Eesmärk on kasvada poeks, kust saab kõike: sõiduautode ja ATV-de varuosi, veoauto varuosi, rehve, kõikvõimalikke vedelikke ja ralliks vajalikku kaupa.

Peagi saabub rehvipink

Koostööpartnereid loodetakse leida ka Saaremaal ja oodatud on lepingulised kliendid.

"Kuna olen kaua tegelenud motospordiga, siis tuttavaid ettevõtteid jagub ja nendest on saanud koostööpartnerid," räägib ettevõtja.

"Hetkel on meil kohapeal olemas Euroili ja Mobil1 õlid, määrded, vedelikud, aga ühe päevaga saab kohale tarnida igasuguseid brände. Kes soovib odavamat, kes brändi, kes originaalosa," loetleb ta. Saadaval on nii uusi kui ka kasutatud rehve ning peagi peaks saabuma ka rehvipink.

Peeter Tammoja rõhutab, et energiat, tahtmist ja motivatsiooni neil kui uutel tulijatel jagub, samal ajal võtavad nad asja mõnuga. "Töötame selle nimel, et asja käima saada, ning loodame parimat!" ütleb Tammoja.